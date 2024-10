Les enfants de Cornol sensibilisés aux premiers secours

L’école primaire de Cornol sensibilise les enfants aux premiers secours. Alors que le corps enseignant a suivi une formation ces derniers jours, c’est au tour des élèves de la 1ère à la 8e année d’apprendre les gestes qui peuvent sauver une vie. Mardi après-midi, les classes enfantines ont eu la visite des instructrices de la fondation RéaJura. Ludmilia Hostettler et Aline Jecker ont adapté la matière à l’âge des enfants. L’infirmière et la technicienne ambulancière ont misé sur un numéro de téléphone à retenir : le 144. Trois chiffres qui peuvent déjà faire la différence face à une situation d’urgence. Les deux soignantes ont aussi montré un défibrillateur, en précisant que les enfants ne devaient pas l’utiliser mais indiquer à un adulte où il se trouve. Les enfants ont également découvert le massage cardiaque, la pause d’une attelle ou encore d’un bandage. De petits gestes qui permettent de sensibiliser les plus jeunes et sèment déjà quelques notions de premiers secours. /ncp