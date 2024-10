Saulcy gardée par deux dos-d’âne

Les automobilistes qui traversent Saulcy n’ont pas pu les rater : deux dos-d’âne ont été installés il y a quelques jours aux deux extrémités du village, côté Glovelier et côté Lajoux. Quand vous montez à Saulcy depuis Glovelier, le dos-d’âne a poussé avant les premières maisons du village, là où la limitation de vitesse passe de 80 à 60 km/h. Et depuis Lajoux, un autre ouvrage a été posé avant le garage, au passage du 80 au 50 km/h. La réalisation du Service jurassien des infrastructures ne règle pas complètement le problème de la vitesse excessive parfois constatée au milieu du village, selon le maire Christophe Wermeille.





Dégâts matériels

Les dos-d’âne sont étudiés pour être franchis à 50 km/h « sans inconfort excessif dans l’habitacle pour les véhicules classiques », assure le Service jurassien des infrastructures. Ils conviennent aussi aux camions et cars postaux. Une signalisation provisoire est en place en attendant leur marquage à la peinture blanche. Le Service des infrastructures et la commune de Saulcy ont eu connaissance de quelques dégâts matériels subis par des automobilistes au passage des deux nouveaux dos-d’âne. Pour Christophe Wermeille, les bosses fraîchement réalisées ont pu surprendre mais ne poseront plus de problème une fois les usagers habitués.

Le problème persiste au centre du village

Christophe Wermeille avait aussi demandé la pose d’un dos-d’âne à la hauteur du passage pour piétons, sous l’église, pour lutter contre les excès de vitesse constatés au milieu du village, notamment aux heures de la sortie de l'école. Un aménagement refusé par le Service des infrastructures qui a validé avec la commune les ouvrages actuels. « Le chapitre n’est pas clos », affirme le maire qui réfléchit à poser, à nouveau, un radar sympa au milieu du village ou à solliciter le radar de la police cantonale alors que sa commune a présenté plusieurs pistes pour réguler la circulation sur son territoire ces dernières années. /mmi