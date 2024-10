Les tatouages au fil des siècles

« Le tatouage a longtemps été la marque de la déviance, celle des légionnaires, des bataillons disciplinaires, des prisonniers », relate l’historien de l’art. Un personnage du Livre de la Genèse (premier livre de la Bible) et du Coran en est la preuve. Caïn, fils aîné d'Adam et Ève, est marqué sur le front par Dieu, après qu’il ait tué son frère par jalousie. Plus tard, les bagnards s’ornaient le cou de traitillés, avec parfois même l’inscription « coupez ici ». Les « mauvais garçons » se tatouaient des signes uniquement compris par les personnes connaissant le milieu. Une manière de montrer leur dangerosité et de mettre en avant leur « grade » de criminel ou leurs délits, d’après Christophe Flubacher.