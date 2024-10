Prudence si vous partez à la cueillette aux champignons

Une histoire de champignon

Des amanites phalloïdes, Jean-Pierre Monti en a déjà eu sous les yeux avant d'être contrôleur, en tant que simple amateur. C'est d'ailleurs ce qui l'a orienté à se former en tant que contrôleur officiel par la suite. « C'est le plus dangereux de nos champignons! On le reconnaît à sa couleur verte assez pâle et toujours plus pâle vers la fin de sa vie. Il a un anneau et une volve à la base du pied », alerte le contrôleur. Si vous partez à la cueillette aux champignons, il est primordial de ne pas enlever le pied du spécimen et de ne pas trop le manipuler pour faciliter le contrôle fait par les spécialistes. « Un contrôleur doit absolument savoir reconnaître une amanite phalloïde », estime le passionné de champignons.





Apprendre à faire la différence

Selon Jean-Pierre Monti, le champignon toxique peut facilement être confondu avec la russule charbonnière, la russule verdoyante, le tricholome prétentieux ou encore avec le tricholome disjoint. Donc prudence si le moindre doute survient ! Surtout que les symptômes des amanites phalloïdes n'apparaissent pas tout de suite, mais généralement entre 4 et 12 heures. « Il s'agit surtout de troubles intestinaux tels que des maux de ventre et des vomissements. S'ensuit une pause d'un jour environ avant la phase finale. Les cellules du foie et des reins sont ensuite détruites, il y a de graves problèmes d'intestin et cela touche également le cerveau », explique le Tavannois.





Ils pullulent sur les réseaux sociaux

Depuis quelques années, les amateurs de champignons ont adopté une pratique qui se révèle dangereuse : poster des photos de leur cueillette sur les réseaux sociaux en espérant recevoir une expertise. « C'est un peu la catastrophe. Les conseils et analyses sont souvent erronés, ça peut causer de graves accidents. Cela peut être utile pour orienter les internautes, mais on ne peut jamais être sûr avec les réseaux sociaux », s'alarme le contrôleur de champignons à Tavannes.

Afin de limiter au maximum le nombre de dommages potentiellement graves pour la santé, la population est invitée à faire contrôler tous les champignons cueillis soi-même dans un poste de contrôle. Les adresses de ces lieux dans le voisinage sont disponibles sur www.vapko.ch. /mbe