Trois crédits acceptés à La Baroche

Les citoyens de La Baroche ont accepté mardi trois crédits en assemblée communale. La principale enveloppe financière se monte à près de 1,2 million de francs pour la réfection et l’aménagement du Chemin du Fâtre à Miécourt sur une distance de plus de 500 mètres. Un crédit de près de 25'000 francs pour la remise en état du chemin et de l’alimentation en eau potable du domaine de Mont-Lucelle a aussi été avalisé. La troisième enveloppe de 32'000 francs est destinée à la réfection des logements d’Asuel et de Charmoille. Les règlements relatifs à l’approvisionnement en eau potable ainsi qu’à l’évacuation et au traitement des eaux ont également été adoptés. /fco