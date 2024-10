Un versement très extraordinaire de la BNS

Les cantons recevront quand même de l’argent de la Banque nationale suisse l’an prochain. La BNS ne prévoit pas de bénéfice, mais une manne d’environ un milliard de francs sera redistribuée grâce à d’anciens billets de banque qui n’ont pas été échangés et qui ne peuvent plus être utilisés. La RTS l’a indiqué ce week-end. Le Jura recevra ainsi 4 millions. Cette enveloppe n’est toutefois pas une surprise pour l’Etat jurassien. Les autorités ont été prévenus par la BNS au premier semestre. La manne financière est ainsi comprise dans le budget 2025 qui a été présenté la semaine passée, sous la rubrique des revenus extraordinaires. De tels versements de la Banque nationale suisse sont, en effet, particulièrement rares et n’interviennent que tous les 25 ans.

La ministre des Finances, Rosalie Beuret Siess, évoque une « bonne nouvelle qui tombe bien ». Il faut toutefois la considérer dans la globalité de l'élaboration d'un budget d'un milliard de francs, selon elle. Ce montant fait partie d'un tout avec des rubriques à la baisse et d'autres à la hausse, souligne Rosalie Beuret Siess.