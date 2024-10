Le déséquilibre financier entre les communes jurassiennes s'accentue

L’écart se creuse entre les communes jurassiennes en difficulté financière et celles en bonne santé. C’est ce qui ressort du Rapport sur les finances communales 2023 publié ce jeudi par le canton du Jura. Le document constate toutefois un bénéfice global de 7,3 millions de francs, en légère baisse de 300'000 francs par rapport à 2022. Les communes ont aussi stabilisé leurs investissements à hauteur de 45,7 millions de francs (contre 45 millions en 2022).

Mais ces résultats sont à nuancer selon l’Etat. Car l’endettement global continue d’augmenter. Il s’élève à 616,2 millions de francs pour l’ensemble des communes jurassiennes, soit une augmentation de 4 millions par rapport à 2022. Cette hausse concerne en fait 16 communes qui ont dû s’endetter pour investir (contre 24 une année auparavant). Les 35 autres ont réussi a diminué leur dette pour un total de 12,2 millions de francs, permettant de restreindre l’endettement brut par habitant de 23 francs pour atteindre 8'266 francs. Et puis le canton note encore que 22 communes ont pu attribuer 11,7 millions de francs au total à leur réserve de politique budgétaire, alors que plusieurs communes ont dû prélever dans leur réserve pour un montant de 1,9 million.





Des disparités toujours plus importantes

Ces chiffres mettent surtout en lumière un déséquilibre toujours plus prononcé entre les communes. Certaines réalisent de bons résultats, peuvent investir sans recourir à l’emprunt et diminuent leur dette. Pendant que d’autres font régulièrement des déficits, empruntent pour investir et s’endettent. Ces communes-là sont petites, principalement de moins de 500 habitants voire entre 500 et 1'000 habitants pour quelques-unes.

Le canton souligne donc la nécessité de réformer les structures communales et la répartition des tâches entre l’Etat et les communes, dans le but de constituer des entités communales plus fortes. Selon lui, le projet de modernisation de l’Etat et l’accueil de Moutier sont des opportunités à prendre en compte pour améliorer la situation des communes jurassiennes. /comm-nmy