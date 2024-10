Vers une formation aux premiers secours aux niveaux secondaires dans le Jura

Une formation aux premiers secours pourrait voir le jour dans le Jura pour les degrés secondaires I et II. C’est ce qui ressort d’un rapport du Gouvernement qui fait suite à un postulat de la députée Katia Lehmann (PS). Le texte avait été approuvé en février 2019 par le Parlement. Il demandait d’étudier l’intégration dans le cursus scolaire obligatoire et post-obligatoire de modules de formation aux premiers secours. Le Gouvernement jurassien s’est approché de la fondation RéaJura pour évaluer la faisabilité d’une telle idée. Il propose, au final, de se limiter aux niveaux secondaires I et II. L’exécutif cantonal avance plusieurs arguments. Le Gouvernement cite notamment les considérations financières. Des modules de formation à tous les niveaux - y compris primaire - coûteraient près de 108'000 francs par an. La mise en place d’un dispositif seulement dans les degrés secondaire I et II représenterait un montant de 73'000 francs. La somme sera inscrite dans les budgets des services concernés dès que les ressources financières le permettront, idéalement dès 2026. Un autre argument avancé, c’est celui des grilles-horaires qui comprennent déjà de nombreuses matières et qu’il convient de ne pas surcharger. Le dernier risque identifié porte sur la responsabilité de l’élève dans une situation d’urgence réelle. Une telle charge pourrait être difficile à assumer notamment pour les plus jeunes. /comm-fco