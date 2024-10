Coup de neuf pour les étangs de Bonfol

Les étangs de Bonfol ont droit à une cure de jouvence. Le canton du Jura entame actuellement des travaux qui s’étaleront jusqu’à la fin de l’année. Les digues présentent par endroits des tassements et des érosions. Par ailleurs, les ouvrages de vidange sont en mauvais état. Les travaux permettront d’augmenter la sécurité en cas de crue et de favoriser la flore et la faune spécifiques de ce biotope d’importance nationale.

Les interventions sont réalisées en coordination avec la Société de pêche de l’Étang Monnier, qui assure en partie l’entretien du site. Devisées à 300'000 francs, elles bénéficieront d’une subvention de la Confédération à hauteur de 65% des coûts, puisque les étangs de Bonfol sont inscrits à plusieurs inventaires fédéraux. /comm-rch