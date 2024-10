L’Office cantonal des sports tient son nouveau chef

Le successeur de Vincent Pilloud au poste de chef de l’Office cantonal des sports est désormais connu. Le Gouvernement jurassien annonce ce vendredi la nomination de Raphaël Chalverat. Âgé de 43 ans, l’habitant de Châtillon est actuellement chef de région à RFJ. Le journaliste travaille au sein du groupe BNJ depuis 2004 et a notamment créé le département sport de RFJ-RJB-RTN avant de le diriger pendant plusieurs années. « Homme de communication, manager confirmé et passionné du sport jurassien, Raphaël Chalverat est au bénéfice d’un large et solide réseau dans le milieu sportif mais également associatif », souligne l’exécutif cantonal dans son communiqué.

Le Gouvernement ayant souhaité qu’une réflexion soit portée sur l’organisation structurelle du service, le nouveau chef de l’Office des sports est nommé pour trois ans. Il devra notamment mener cette analyse organisationnelle, tout en poursuivant les missions dans le domaine du soutien au sport d’élite et amateur. Raphaël Chalverat prendra ses fonctions le 1er mars 2025. /comm-alr