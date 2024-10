Lorsque le bois sert de toile

L’art pour mettre en valeur l’artisanat

L’artiste a choisi de représenter des enfants sous la forme d’une anamorphose. Vue sous un certain angle, la fresque donnera l’impression d’être en trois dimensions. Elle représentera deux enfants en train de « construire l’école » depuis l’intérieur. Le thème choisi par LPVDA colle au lieu, puisqu’il abrite des apprentis ébénistes, charpentiers et menuisiers. « On ne parle pas beaucoup de l’aspect artistique des métiers du bois, nous a confié Stéphane Willemin, président de la commission de la formation pour l’AJECEM et instigateur du projet. C’est aussi un moyen de mettre en valeur l’artisanat. » Les apprentis sont également partie prenante du projet. Ils ont notamment réalisé la maquette miniature de l’école, qui a servi d’ébauche à l’artiste. D’autres sont chargés de mener la campagne de communication autour du projet. « Ce n’est pas juste une belle façade décorative, explique Stéphane Willemin. Ce projet est également pédagogique. C’était important pour nous. »