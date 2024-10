De la nouveauté pour Crescendo

Crescendo propose un nouveau rendez-vous de musique classique. Après Piano à St-Ursanne en août et Piano à Porrentruy au printemps, l’association présente le label « Grands solistes ». L’occasion d’inviter des pianistes de renom à jouer dans le Théâtre du Jura à Delémont à d’autres moments de l’année, car souvent l’agenda de ces musiciens ne correspond pas avec les événements déjà existants. « Il m’arrive des propositions de pianistes de premier plan et les dates, où ils sont disponibles, ne sont pas possibles dans le cadre de nos deux festivals », explique Vincent Baume. Le directeur général et artistique de l’association précise que le premier concert, donné par le Russe Alexei Volodin, est agendé le 21 novembre.

Quant aux suivants, Vincent Baume attend de voir le succès du concert inaugural : « ensuite, ce sera selon opportunités très très intéressantes ». Le comité de Crescendo ne souhaite pas saturer l'offre. Une autre option a aussi été retenue, celle de délocaliser ces concerts. Si Crescendo est invité dans un autre festival, le directeur artistique tentera l'expérience de proposer un concert du label « Grands solistes » dans le but de faire connaître le Jura et les deux festivals l'association.