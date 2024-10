L’art du collage à la FARB

Une nouvelle exposition est à découvrir à la FARB. La Fondation Anne et Robert Bloch à Delémont a verni vendredi soir « La nature des images » qui est à découvrir jusqu’au 24 novembre. Les œuvres de Hendrikje Kühne et Beat Klein sont des collages de morceaux de cartes postales d’art. Le couple d’artistes, qui vit à Pleigne depuis une dizaine d’années, collecte des fragments d’images qui sont ensuite assemblés pour former un nouveau tableau. Fleurs, vagues et paysages reprennent ainsi vie. Comme avec une palette de peintre, les deux artistes sélectionnent les bouts de papier qui correspondent au rendu souhaité. « C’est une autre façon de peindre », selon Hendrikje Kühne.