La passion de la Golf 1

Les passionnés de Golf 1 de la région s’étaient donné rendez-vous dimanche. Une cinquantaine de voitures et une centaine de personnes étaient réunies pour célébrer les 50 ans de la célèbre Volkswagen. Au départ de Bressaucourt, ces amateurs de moteurs vrombissants se sont promenés sur les routes jurassiennes. Depuis 25 ans, ils forment un club et ont plaisir à partager leur passion. Pour l’initiateur de cette journée, Christian Chavanne, « c’est une auto magique ! » Un constat que partagent les personnes présentes, comme Christophe qui estime que son succès est lié à son prix très accessible au moment de sa commercialisation : « C’est une voiture des gens, elle n’était pas exclusive. » Mélanie, une des rares conductrices, relève sa solidité : « C’est des voitures incassables et c’est toujours un plaisir à les rouler. » Olivier aime lui ressentir « les bonnes sensations » de la conduite. Certaines Golf 1 sont même destinées aux courses de côtes et de slalom, comme celle de ce pilote amateur. A chaque fois que le moteur se met en marche, il a « les poils qui se dressent. » /ncp