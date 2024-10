Un ciel qui s’assombrit pour le parapente

Le changement climatique a des conséquences significatives sur de nombreuses activités de plein air, et le parapente ne fait pas exception. Tom Bollinger, responsable de L’école de vol Zorro de Nods, souligne que les conditions climatiques extrêmes rendent les vols de plus en plus difficiles. « C’est plutôt dur de savoir si c’est le changement climatique, mais ce qui arrive chez nous, ce sont des conditions toujours plus rudes. Ce sont des coups de vent, des orages, et ça c’est vraiment l’ennemi du parapente », déclare-t-il.





Sur le Chasseral, orienté nord-sud, le vent venant de l’ouest entraîne souvent des conditions défavorables, accentuées par l’absence de reliefs protecteurs dans les environs. «Autour du Chasseral, il n’y a rien qui est plus haut. Donc on n’est pas protégé. On est vraiment exposé», explique l'instructeur. En conséquence, la région subit fréquemment des vents forts du sud-ouest, empêchant les parapentistes de prendre leur envol. Pour que les aérophiles puissent s’élever, ils ont besoin de courants ascendants, des masses d’air chaud qui leur permettent de monter. «S'il n’y a pas d’ascendance ou pas de vent, il y a un certain taux de chute, 1,5 m par seconde. Du coup, le vol depuis Chasseral jusqu’à Nods par exemple, ne dure que 5 à 10 minutes s’il n’y a pas d’ascendance, » précise-t-il.