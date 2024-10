« Café des Arts » : Mask’Art’Ade face aux violences domestiques

Chaque année en Suisse, une vingtaine de femmes meurent suite à des violences conjugales. Samedi et dimanche prochain à l’Atrium de Vicques, une série de conférences et d’expositions vont sensibiliser le public à ces questions. En plus, la pièce « Les Battantes » de Francis Joffo, est jouée sur scène par la troupe Mask’art’ade. Elle est présentée dans le cadre de ce week-end en partenariat avec Mel-association en hommage à Mélanie victime de violences conjugales décédée il y a presque cinq ans le 21 octobre 2019.

Dans cette pièce, Catherine, femme de ménage est témoin de violences conjugales chez les patrons qui l’emploient. Son langage et sa personnalité décalée nous aident à suivre ces situations difficiles. Marie Rouege-Seuret présidente de la troupe, et Joyce Filoni nous parlent de leur rôle. Armand Seuret, metteur en scène, nous dit ce qui a motivé la troupe Mask’art’ade à monter cette pièce.