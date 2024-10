« Le dossier du lundi » : les élections présidentielles aux États-Unis

Le peuple américain élira le 5 novembre le successeur de Joe Biden. Mais entre Kamala Harris, candidate démocrate, et Donald Trump, candidat républicain, rien ne semble joué pour le moment. Cette élection est notamment scrutée de près par la Suisse. Le choix du futur président des États-Unis peut également avoir des conséquences majeures en Europe.

« En termes de sécurité, d’équilibre du monde, très certainement qu’un gouvernement Harris serait beaucoup plus prévisible et beaucoup plus favorable aux défenses des valeurs de la démocratie », estime le conseiller national neuchâtelois Baptiste Hurni (PS) et président de l’association Suisse-USA. Également interrogé par notre correspondante au Palais fédéral Marie Vuilleumier, le conseiller national Manfred Bühler (UDC), imagine quant à lui qu’une administration républicaine serait plus avantageuse pour l’économie suisse qu’une administration démocrate. /mvu-cob