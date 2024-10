Des fusées qui promettent la Lune

Machines à privilégier

L’entreprise SpaceX parle d’une « révolution dans l’exploration spatiale », pour évoquer son test réussi dimanche. Jean-Luc Josset précise : « il faut déjà différencier l’exploration humaine et robotique - scientifique. Et puis, étant donné qu’on envoyait déjà des sondes vers mars en 1976, je dirais qu’il n’y a pas d’impact sur l’exploration scientifique avec ce lanceur », estime l’expert. De plus, pour faire avancer la science, il est préférable de privilégier la machine à l’homme. « L’être humain dans l’espace, c’est une catastrophe. Les technologies actuelles sont bien plus performantes », souligne Jean-Luc Josset.