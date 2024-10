L'heure est au changement aux Petites Familles

L'association des Petites Familles du Jura bernois présente sur les sites de Grandval et des Reussilles a subi différents changements en 2023, pour se mettre à la page des nouvelles normes légales du canton de Berne.







Deux directeurs et non plus des couples

Ce ne sont désormais plus les couples vivants avec les enfants dans les foyers qui en sont responsables, mais deux directeurs individuels. Ils ont été nommés il y a peu. Nathan Hänni est le nouveau directeur du foyer de Grandval. David Bassin est le directeur des Petites Familles aux Reussilles. « Certains enfants sont là depuis très longtemps, voire même depuis leurs 6 mois. Pour eux, c’est vrai que le départ du couple a été relativement difficile. On n’a pas eu de retours directs, ils le manifestent plutôt dans leur comportement. Le rejet était assez clair au départ. À terme, ils s’adaptent, mais c’est vrai que ça a été compliqué », explique Nathan Hänni.