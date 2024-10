Un lieu de rencontres pour les seniors à Moutier

Un lieu convivial et accessible où les plus de 60 ans peuvent se retrouver pour échanger, discuter, jouer et pourquoi pas pour aussi chanter ou encore danser. Après les repas communautaires, un point de rencontres pour les aînés a été initié et mis sur pied par le Conseil des seniors de Moutier. L’offre a été proposée pour la première fois mardi à Il Capitano. Situé près de l’Hôtel de Ville, le café-restaurant proposera plusieurs animations journalières, hebdomadaires et mensuelles du mardi au samedi dès 9h. Le but de la démarche est de combattre l’isolement et de promouvoir le lien social. « Notre objectif est vraiment que toutes sortes de personnes puissent se rencontrer, des seniors mais aussi des personnes plus jeunes », explique Patrizio Robbiani, président du Conseil des seniors de Moutier.