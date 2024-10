Un plateau de qualité pour les Challenges de Chevenez

Comme chaque année, le plateau est intéressant. Dans l’élite, Bryan Balsiger sera de la partie, tout comme Barbara Schnieper et Adrian Schmid, « deux cavaliers en forme en ce moment », selon la présidente du comité d’organisation. « On n’aura malheureusement pas la chance d’avoir Steve Guerdat à cause d’une manche de Coupe du monde qui tombe en même temps, mais il sera peut-être de retour l’année prochaine », explique Dehlia Oeuvray Smits. Elle est également enthousiaste concernant la relève inscrite. Gaëtan Joliat et Bryan Smits seront de la partie. « Il y a aussi des cavaliers de l’étranger, des « filles et des fils de » qui seront là. Il y a notamment la fille de Meredith Michaels-Beerbaum, le fils de Max Künher ou encore le fils d’Hans-Dieter Dreher. On se réjouit de voir ces jeunes s’affronter », sourit-elle.

Parmi les nouveautés cette année, il y aura la finale des Six-Barres le 26 octobre, une épreuve de puissance qui se veut avant tout spectaculaire. /lge