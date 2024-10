Une demande en bois de chauffage en hausse, mais sous contrôle pour les forêts

C’est une tendance qui s’est accélérée avec les risques de pénurie d’électricité. La demande pour le bois de chauffage est en augmentation dans le Jura, tout comme dans le reste de la Suisse. De nombreuses personnes se tournent vers cette énergie durable, mais les forêts ont aussi leurs limites. Notre canton exploite en moyenne 165'000 m3 de bois par année, dont environ 50'000 pour le bois de chauffage. Un certain équilibre est observé aujourd’hui sur le marché jurassien, selon Marcel Mahon, responsable de la filière bois à l’Office cantonal de l’environnement. « Actuellement, l’offre est assez conforme à la demande. À l’avenir, on pourrait éventuellement craindre une demande plus forte que l’offre. Pour l’instant, ce n’est pas le cas », indique Marcel Mahon.