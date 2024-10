« L’œuvre d’Alexandre Voisard va continuer de vivre longtemps »

Selon Valéry Rion, les poèmes d’Alexandre Voisard sont appréciés par les élèves. « Il dit des choses complexes avec des mots simples et le rapport à la terre, au pays, à une région est quelque chose qui touche tous les élèves », indique le professeur de français. Ce dernier ajoute que le poète ajoulot laisse un important héritage au niveau de la littérature jurassienne. « Notre tâche est de continuer à faire vivre sa voix et sa poésie auprès de nos élèves afin qu’ils le connaissent le mieux possible », conclut Valéry Rion.