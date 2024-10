La Foire du Jura s’agrandit

Les organisateurs espèrent attirer 60'000 visiteurs. Du côté de la sécurité, des agents d’une seule société seront sur le terrain cette année, contre deux en 2023, ce qui avait généré quelques couacs. Ce sera donc mieux organisé et plus simple à gérer, estime Gérard Ossola. Des alarmes et des caméras ont également été installées. Légèrement décalé, l’espace agricole sera à nouveau présent. Parmi les animations, concerts (Christophe Meyer, TAFTA, les Waiters, etc.), défilé de robes de mariés ou encore grimages raviront petits et grands. Parmi les nouveautés figure la mascotte PAMKO.