Avenir Jura octroie un chèque au Secours d'hiver Jura

Avenir Jura fait un geste en faveur du Secours d’hiver Jura. Le club service indique ce jeudi qu’il a décidé de lui octroyer un don de 7'500 francs pour sa seconde action de l'année. Il entend ainsi directement tendre la main aux personnes en situation précaire dans le canton. Entre juillet 2023 et juin 2024, quelque 184 enfants et 265 adultes ont été soutenus par le Secours d’hiver Jura. « Nous ressentons une nouvelle pression sur les ménages au bord de la précarité qui rencontrent des difficultés toujours plus importantes pour boucler les fins de mois à cause de l’inflation, des hausses du coût de l’énergie et des augmentations des primes maladies », explique Gabriel Shenk, président du Secours d’hiver Jura. /comm-ero