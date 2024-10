Kevin Fey et Benjamin Conz : « C’est honteux ! »

De retour dans le club de son enfance après 15 saisons passées dans l’élite du hockey suisse à travers le pays, Benjamin Conz subit « la double peine » en ce début de saison. « A mon avis, ce qu’on fait actuellement est honteux », ose l’enfant de Fontenais. « On doit jouer avec le cœur, pour ce logo, pour nos fans et pour le moment on ne le fait pas. Que ce soit le gardien, la défense, l’attaque, on est sur le même bateau. On ne va pas lâcher ». Puisse-t-il être entendu. /clo