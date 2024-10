Le Centre Jura critique les propositions fiscales du PSJ

Les propositions du Parti socialiste pour réformer notamment la politique financière de l’Etat jurassien font réagir. Le PSJ a présenté le 4 octobre dernier un vaste catalogue qui contient une trentaine de mesures sur le sujet. Les propositions visent à augmenter les recettes de l’Etat et à mieux orienter les ressources pour les redéployer dans une politique financière au service de la population. Le Centre Jura a publié mercredi soir un communiqué dans lequel il critique, en grande partie, les idées du PSJ. Il salue la décision du PSJ d’ouvrir la discussion sur un catalogue de mesures mais il en dénonce largement le contenu. Le Centre Jura regrette notamment que le Parti socialiste jurassien place les réformes de la fiscalité avant celles de l’Etat. Il estime que ce n’est pas un hasard « si près d’un quart des propositions du PSJ porte sur des réformes fiscales ». Il affirme également que ce sont les entreprises qui sont visées en premier lieu par le PSJ. Le Centre Jura estime que le défi consisterait plutôt à « maintenir une forte capacité d’investissement des personnes morales par une fiscalité attractive ». Il plaide ainsi pour un dialogue entre le public et le privé lors de la mise en œuvre de projets et cite l’exemple du Théâtre du Jura. Selon lui, il en va de même en matière de mobilité, d’énergie, de formation, de tourisme, de sport et de loisirs. Il affirme ainsi que « la dynamique par l’action n’autorise pas à tomber dans la facilité que représente le levier fiscal ».

Le Centre Jura se montre, en revanche, moins critique sur les propositions institutionnelles du PSJ. Il le rejoint ainsi, sur le principe, « dans sa volonté de revoir les cercles électoraux et de réfléchir au nombre de communes et de députés ». /comm-fco