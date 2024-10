Le lait au centre de l’attention à Paris

« Le but de ce type de rencontre est de pouvoir échanger au niveau international pour définir dans quelle direction va évoluer la production laitière », explique Boris Beuret. Comme dans beaucoup de secteurs, la question de la durabilité, de l’environnement, mais aussi de la santé sont au cœur des débats, tout comme celui du bien-être animal. « Le défi principal pour l’avenir, c’est d’avoir un système alimentaire mondial qui permettra à toute la population qui est en croissance de se nourrir correctement. Ce sera donc un challenge de fournir le lait nécessaire à la population mondiale. On va vers une augmentation de la demande de 14% d’ici 2050 », raconte-t-il. Boris Beuret précise encore que la production stagne actuellement en raison de plusieurs facteurs, comme le manque de main d’œuvre ou encore le manque de jeunes pour reprendre les fermes laitières, sans parler des crises économiques et géopolitiques. Sa présence à Paris a donc pour but de rentrer avec de nouvelles idées pour répondre aux défis d’avenir. /lge