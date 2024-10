Plus de peur que de mal pour un automobiliste qui circulait ce jeudi matin sur l’A16 entre Bassecourt et Delémont. Son véhicule a dévié de sa trajectoire peu avant l’entrée de la galerie de Develier et a heurté le côté droit de l’ouvrage. La voiture a été projetée contre la paroi gauche de la galerie avant de s’immobiliser sur la voie de droite. Aucun blessé n’est à déplorer et quelques dommages ont été occasionnés dans la galerie. Le trafic a été perturbé durant environ une heure. /comm-fco