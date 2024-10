Belprahon conserve sa marque autonomiste

L'exécutif de Belprahon repart pour un tour sans avoir été contesté. La maire Evelyne Rais et les quatre membres actuels du Conseil communal ont été les seuls à faire acte de candidature jusqu'à ce vendredi 17h, délai légal. Ils l'ont fait sur une liste commune intitulée « Belprahon s’engage ». Nadège Wegmueller, Aude Sauvain, Christophe Fluri et André Membrez siégeront donc aussi pour les quatre prochaines années. L'exécutif conserve et assume sa marque autonomiste. Contactés, ses membres ont répété leur souhait de maintenir les liens qui unissent Belprahon et Moutier. /oza