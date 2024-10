Des cours de rythmique pour les seniors avec l’EJCM

L’École jurassienne et Conservatoire de musique (EJCM) dispense des cours de Rythmique Senior à Delémont et maintenant à Porrentruy. Leurs buts sont de maintenir l’équilibre chez les seniors, et la coordination entre les fonctions cognitives et les mouvements.

L’EJCM a fait appel à Christelle Brahier, bénéficiaire d’un diplôme en rythmique, obtenu à la Haute école des arts à Bienne. Elle enseigne dans différentes écoles et à Pro Senectute. Reportage lors de l’un de ces cours de Rythmique Senior avec quelques participantes. /jmp