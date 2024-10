Le crash d’un bombardier aux Franches-Montagnes en 1944 intéresse loin à la ronde

Son livre a dépassé les frontières du district, du canton et même du pays. Certains exemplaires se sont retrouvés en Pologne, en Angleterre ou encore aux Etats-Unis. Certaines portes prestigieuses ce sont même ouvertes à Dimitri Viglietti. Ce dernier a été reçu à l’ambassade britannique à Berne par l’attaché militaire et l’ambassadeur lui-même. L’auteur a aussi été accueilli ce jeudi au Palais fédéral par la conseillère fédérale franc-montagnarde Elisabeth Baume-Schneider. « J’étais pris de court par toutes ces rencontres », s’émerveille-t-il.





Avertissement aux curieux

Le lieu exact du crash au Chaumont ne porte plus aucune trace de l’incident. Et puis il n’est pas un lieu touristique. Rencontré sur place, l’agriculteur et propriétaire du terrain a voulu rappeler qu’il s’agit d’un pâturage situé sur une propriété privée où se trouvent un taureau et des vaches mères. /nmy