« Le monde en cause » : un Romand à la tête d’une mission complexe au Proche-Orient

Le maintien de la paix au Proche-Orient est en partie en main romande. Le Fribourgeois Patrick Gauchat est chef de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) entre Israël et ses voisins. Nommé en octobre 2021 et basé à Jérusalem, il tente de relever cette épineuse mission. Pour y parvenir, le lien avec les populations locales est essentiel. « Elles ont un certain espoir quand elles nous voient arriver, car nous pouvons orienter l’aide », a expliqué Patrick Gauchat à nos collègues de Radio Fribourg. Selon le responsable onusien, son équipe est connue par les habitants de la région, car elle patrouillait et discutait avec eux avant l’éclatement des derniers conflits.