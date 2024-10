Les Chocolats Camille Bloch récompensés

Quatre critères sont étudiés par les membres du club, avant de sélectionner le confiseur ou le chocolatier vainqueur. Il s’agit de la qualité des produits, de la recherche et du développement, des performances de vente et marketing et enfin, de la coopération internationale. Au-delà du goût d’un simple carré de chocolat, c’est tout le fonctionnement de l’entreprise qui est analysé. Avant la chocolaterie de Daniel Bloch, de grands noms de la confiserie et la chocolaterie comme Lindt & Sprüngli, Haribo, Ferrero ou encore Chupa Chups, ont remporté le trophée. Daniel Bloch se dit « heureux » d’ajouter le nom de son entreprise familiale à la liste. « C’est de la reconnaissance pour l’indépendance, le savoir-faire, la qualité et l’innovation », précise-t-il. Cela faisait plus de 20 ans que le prix n’était pas revenu en Suisse. La dernière fois c’était en 2002 pour le Chocolat Frey. /vfe