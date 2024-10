20 ans de Franches Equi Trail pour une fidèle parmi les fidèles

Le Franches Equi Trail fête son 20e anniversaire. La manifestation de randonnée équestre rassemble plus de 500 cavaliers de Suisse et de France ce samedi à Saignelégier. Plus de 6 heures à cheval, des jeux, de la convivialité : la recette du succès pour le Franches Equi Trail qui fonctionne aussi grâce aux quelque 170 bénévoles. Certains participants, fidèles parmi les fidèles, n’ont pas manqué une seule édition. C’est le cas de l’éleveuse de chevaux de Bressaucourt Christine Girardin. Cette année, elle prend le départ avec Jéricho, un Franches-Montagnes qui participe à la manifestation depuis ses 3 ans.