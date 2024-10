Béton et horlogerie : le MIH fête ses 50 ans

Un bâtiment remarquable, tout en béton, caché sous terre. Le Musée international d’horlogerie célèbre cette année les 50 ans de son écrin. Il est le fruit d’un concours d’architecture remporté par le Chaux-de-Fonnier Georges-Jacques Haefeli et le Zurichois Pierre Zoelly. Le chantier qui avait démarré en 1972 et s’était achevé en 1974. Il s’agissait, pour les autorités de l’époque, « d’exposer l’horlogerie, parce que c’est vraiment une des caractéristiques de la ville », explique Denis Clerc, ancien architecte communal et président de la section neuchâteloise de patrimoine suisse.