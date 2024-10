Ça gazouille, ça piaille, ça chante à Courgenay

Des oiseaux de toutes les couleurs… La 73e exposition romande d’oiseaux d’agrément se tient tout le week-end à la halle de gymnastique de Courgenay. Elle est organisée par une société jurassienne, la Bergeronnette, et cela faisait près de 25 ans que le Jura n’avait pas accueilli un tel évènement, le dernier s’était tenu à Boncourt en 2000. Une soixantaine d’exposants et près de 1'000 visiteurs sont attendus. Sylvain Romano, président du comité d’organisation de cette exposition et président de La Bergeronnette, est passionné par les oiseaux depuis l’âge de trois ans : « Pour le plaisir, voir ces oiseaux voler, les couleurs de ces oiseaux surtout ». Celui qui a été champion du monde d’élevage à plusieurs reprises cite quelques-uns des critères qui font l’oiseau parfait : « La forme, le maintien, la couleur, les dessins, les pattes aux ongles noirs, etc. » Alors que La Bergeronnette fête ses 50 ans cette année, il est de plus en plus contraignant de détenir des oiseaux. Les normes, concernant notamment la taille des cages, ayant beaucoup évolué depuis 1974 : « Il y a des règles très strictes », affirme Sylvain Romano. /mmi