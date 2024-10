Le SAS dans « une situation critique »

« Le SAS brûle » : c’est le message d’alerte lancé par les gérants de la salle de concerts delémontaine qui organisent ce samedi une soirée de soutien. Le SAS, qui vit de subventions publiques et des recettes du lieu et fonctionne avec 80% de bénévoles, est en déficit depuis deux ans. En plus des difficultés financières, le manque de ressources humaines, l’abondance de l’offre musicale et les nouvelles habitudes du public posent de nombreux défis. La fréquentation de ce début de saison est aussi jugée décevante. Alors que la salle fête ses 40 ans, l’administratrice Mylène Chatelain explique que le SAS se trouve « dans une situation critique », empirée par la pandémie de coronavirus : « On a perdu une génération ». Les jeunes ont « perdu l’habitude de sortir dans les salles de concerts. L’arrivée de Spotify a énormément changé la consommation musicale. On a l’impression que ça se passe plus en privé », estime Mylène Chatelain.