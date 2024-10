Les meilleurs Bergers allemands du pays s’entraînent dans le Jura

Le Jura se prépare à accueillir le championnat de Suisse du Berger allemand. La compétition se déroulera les 2 et 3 novembre à Montsevelier, Corban et aussi Courroux. Plusieurs dizaines de participants sont attendus à cette compétition organisée par les sections suisses du Berger allemand du Jura, de Fribourg, de Zurisee et de Liestal. En attendant, les entraînements battent leur plein, notamment sur le terrain de football de Montsevelier. Jean-Guy Schaller, éducateur canin et vice-président du championnat, prépare certains participants qui se mesureront lors d'épreuves d’obéissance, de défense et de flair notamment. Parmi eux, aucun Jurassien. « C’est difficile d’avoir les points pour aller dans ces championnats, c’est beaucoup de travail et d’investissement, il faut un entourage et une équipe », explique Jean-Guy Schaller.