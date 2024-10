Actions du canton du Jura en faveur des proches aidants

Le canton du Jura saisit l'occasion de la journée dédiée aux proches aidants le 30 octobre pour mettre en lumière le rôle largement méconnu des jeunes et des enfants qui prennent soin d'un parent ou d'un proche. Il organise plusieurs actions pour donner une meilleure visibilité au rôle de proches aidants tout en apportant une aide concrète.

De nombreuses jeunes personnes prennent soin de leurs parents, de leur frère ou sœur ou d’un autre proche atteint dans sa santé ou en situation de handicap. Ce rôle leur donne des responsabilités qui n’incombent habituellement pas aux enfants et a un impact significatif dans leur vie, relève lundi le canton du Jura.

Lorsque le proche aidé demande beaucoup d’attention, l’enfant aidant peut subir un état de fatigue. Ce rôle pèse sur la santé mentale des enfants et jeunes aidants. Force est de constater qu’il s’agit d’une catégorie largement méconnue, déplorent le canton et le groupe ressources proches aidants Jura. En Suisse près d'un enfant sur dix est un proche aidant.





Sensibiliser et informer

Pour répondre à cette méconnaissance du rôle des enfants et jeunes aidants, le Service cantonal de l’action sociale a édité des ressources pédagogiques pour le corps enseignant. Elles permettent de sensibiliser les plus jeunes à la thématique, de transmettre des informations utiles et d’atteindre une partie du public-cible.

Une table ronde intitulée « Enfants et jeunes proches aidants, ce rôle méconnu » permettra de mettre en lumière cette thématique. De plus, un « groupe de parole » dédié aux enfants et jeunes proches aidants sera mis sur pied. La première rencontre aura lieu le 4 décembre à 14h30 au campus Strate J à Delémont. 8% des enfants de 10 à 12 ans et un jeune sur trois entre 15 et 24 ans sont proches aidants. « Il est extrêmement important de pouvoir offrir aux mineurs jurassiens un espace de ressources qui doit représenter un lieu où la parole est libre, sans jugement, et où un échange peut avoir lieu avec d’autres jeunes qui vivent la même situation », explique Muriel Christe Marchand, cheffe du Service de l’action sociale.