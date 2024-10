La Maison Wenger conserve ses deux étoiles

La Maison Wenger maintient son niveau. Le restaurant du Noirmont garde ses deux étoiles dans l’édition 2024 du Guide Michelin Suisse, dévoilé ce lundi lors d’une cérémonie à l’École hôtelière de Lausanne. L’établissement reste le seul à figurer dans la prestigieuse liste au niveau jurassien. « Sur 136 restaurants étoilés dans cette sélection (ndlr 138 en 2023), 107 ont reçu une étoile, 25 deux étoiles et quatre trois étoiles », a déclaré Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin.





Rien ne bouge au niveau des établissements triplement étoilés qui sont quatre à conserver leur distinction. Restent dans ce club fermé le Memories, à Bad Ragaz (SG), sous la direction du chef Sven Wassmer, l'Hôtel de Ville de Crissier (VD) piloté par Franck Giovannini, le Cheval Blanc by Peter Knogl à Bâle et le Schloss Schauenstein d'Andreas Caminada et Marcel Skibba à Fürstenau (GR).





Mention spéciale

Cette année, seuls deux nouveaux restaurants doublement étoilés font leur apparition dans le guide, portant à 25 le nombre d'adresses « dont la cuisine vaut le détour » : il s'agit du Colonnade à Lucerne (LU) et The Counter à Zurich. Ce dernier mérite une mention spéciale, car il a réussi l'exploit de décrocher directement deux étoiles peu après son ouverture, soulignent les organisateurs.

Côté romand, le Pic Beau-Rivage Palace à Lausanne se distingue parmi les restaurants déjà doublement étoilés. En effet, l'ancien « Anne-Sophie Pic » a su défendre son rang après une longue fermeture (et un changement de nom).

Lors de cette édition, six nouveaux restaurants ont été plébiscités d'une étoile, dont deux à Genève : l'Arakel et F.P. Journe le Restaurant. Outre-Sarine, le Mandarin Oriental Savoy de Zurich, la Villa Sommerlust à Schaffhouse, The Dining Room, à Cham (ZG) et le Maihöfli by UniQuisine, à Lucerne décrochent un macaron.





Peu de Romands

Parmi les prix spéciaux, celui du Service a été accordé cette année à Sarah Benahmed du restaurant doublement étoilé La Table du Lausanne Palace. La distinction « récompense son professionnalisme ainsi que sa manière charmante, décontractée et rafraîchissante de prendre soin des clients ».

Le Prix du Jeune Chef a lui été attribué à Gilles Varone, qui, fort de son jeune âge et d'une étoile, sert une cuisine « moderne et de saison » dans son restaurant éponyme situé à Savièse (VS).

Dix nouveaux établissements ont obtenu un Bib gourmand, une distinction qui met en valeur les bonnes tables au très bon rapport qualité-prix. Un seul est romand, le Là-haut à Chardonne (VD) de Julien Ostertag, récompensé pour « sa bistronomie de haut niveau ». Leur nombre est ainsi porté à 114 (pour 125 en 2023).

Enfin, trois nouvelles étoiles vertes récompensant des restaurants engagés pour une gastronomie plus durable ont été attribuées au Joots à Bâle, l'Osteria del Centro à Comano (TI) et Silex à Zurich. /ats-jad