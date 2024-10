Gaspard Studer : « L’ABJU a pour but de renforcer l’amitié entre les membres »

« Les Bourgeoisies de la région ne se portent pas trop mal. Ce qui est compliqué actuellement, c’est qu’elles vivent essentiellement sur les revenus de la forêt. C’est donc grâce à une gestion rigoureuse qu’on s’en sort. On ne peut pas dépenser l’argent qu’on n’a pas. La grande différence avec les communes, si je veux être un peu pointu, c’est que pour elles, quand ça ne va plus, on augmente les impôts et tout va bien », explique Gaspard Studer. Il avoue tout de même qu’il aimerait que les Bourgeoisies soient un peu mieux considérées par le monde politique, mais il estime que la situation va tout de même un peu mieux qu’il y a un certain temps. Concernant les projets, le principal actuellement, c’est la mise en place de l’assemblée nationale qui aura lieu en juin 2026 dans le Jura. /lge