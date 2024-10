L’EMS Les Cerisiers entre dans une nouvelle ère

Les deux nouvelles UVP des Cerisiers ont été baptisées « La Maisonnée ». Le nom souligne la philosophie qui sera appliquée dans la prise en charge des résidents qui sont appelés des habitants. Ces derniers doivent pouvoir se sentir et faire « comme à la maison ». L’encadrement est ainsi moins médicalisé et s’adapte davantage aux besoins des pensionnaires. Le personnel pourra, par ailleurs, travailler « en civil » ou disposera d’une tenue qui s’en approche. Le bâtiment sera, certes, fermé pour éviter qu’un pensionnaire s’égare à l’extérieur mais les heures de visite seront libres et des sorties accompagnées seront également prévues. L’infirmière-cheffe en charge des deux nouvelles UVP, Marie-Paule Paget, précise qu’un tel bâtiment sécurisé « ne veut pas dire prison » et que tout est conçu pour que les habitants puissent déambuler à leur guise dans l’ensemble du service qui comprend aussi une terrasse couverte.