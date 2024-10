Des vététistes vont pédaler en Éthiopie pour récolter des fonds

Il s’agit de la quatrième édition de ce tour humanitaire après 2012, 2016 et 2019 et la motivation est toujours là. « À notre grande surprise, l’engouement ne cesse pas. On a toujours autant d’inscriptions. Il y a toujours un petit frein au départ, mais l’enthousiasme grimpe plus le projet avance », explique Olivier Willemin. Une fois inscrit, il faut une préparation « extraordinaire » pour un rendez-vous comme celui-ci. « Tout le monde sort du travail à des heures raisonnables pour penser à son hygiène et à sa nourriture et donc tous les participants reprennent un travail de base. C’est ce qui plait aussi énormément aux directeurs de PME que l’on a. Ces personnes qui avaient oublié leur vie personnelle pour le travail rétablissent de nouveau une hygiène de vie correcte grâce à cette aventure », raconte-t-il. En termes d’organisation, ce sont près de 80 personnes qui sont présentes pour suivre le tour. 25 policiers armés l’accompagneront également pour assurer la sécurité des participants. Sous des températures extrêmes pouvant excéder les 40 degrés, il est important de prévoir de l’eau en suffisance, en l’occurrence plus de 3'500 litres d’eau. /lge