La Fête de la Citrouille n’aura pas lieu

La Fête de la Citrouille n’animera pas les rues de Delémont cette année. En cause : les ressources humaines et financières très importantes consacrées à la manifestation populaire. L’information est parue dans le Delémont.ch de septembre, le journal officiel de la Ville. La Fête de la Citrouille était organisée par l’Espace-Jeunes et plusieurs partenaires de la capitale jurassienne, comme la bibliothèque municipale, la ludothèque, le Théâtre du Jura, le Musée jurassien d’art et d’histoire ou encore les scouts. Les organisateurs mentionnent que la préparation et la tenue de l’événement ne sont pas forcément en lien étroit avec les activités courantes de ces partenaires.

La Fête de la Citrouille proposait notamment un jeu de pistes dans les rues de Delémont pour les familles et les enfants. L’événement était gratuit. Contacté mercredi matin, le Service de la culture, des sports et des écoles avoue regretter que cette manifestation populaire passe à la trappe car elle rencontrait toujours un beau et grand succès, selon lui. Lorsque des jours meilleurs feront leur apparition, les organisateurs disent espérer pouvoir à nouveau proposer une animation le soir d’Halloween, probablement sous une autre formule. /ech