La collaboration se poursuit entre Louis Bélet et la HE-Arc

L’entreprise Louis Bélet et l’École d’ingénieurs Arc unissent encore leurs forces. Elles annoncent mercredi dans un communiqué avoir signé une convention de collaboration. Cette dernière se monte à 180'000 francs sur trois ans, renouvelable tacitement. Objectif de cette alliance : explorer et repousser les limites de l’innovation dans le domaine de la coupe industrielle.

Le programme vise à développer des technologies de coupe plus performantes, plus durables et mieux adaptées aux besoins des clients. Baptisée « Cutting Vision », vision de la coupe en français, l’alliance entre les deux entités se traduira par des projets de recherche et de développement. « Ce contrat cadre est logique. Cela fait plusieurs années que nous collaborons », explique le directeur adjoint de l’école. Denis Prêtre souligne que ce seront les professeurs et les assistants surtout qui effectueront les recherches dans les différents centres de compétence, avec parfois la possibilité d’inclure des étudiants.

Cela fait une dizaine d'années que l’entreprise Louis Bélet et l’École d’ingénieurs Arc collaborent. Elles avaient par exemple innové en lançant la première fraise en bout générée par l’intelligence artificielle, une exclusivité mondiale. L’entreprise Louis Bélet emploie actuellement 180 personnes à Vendlincourt et Porrentruy. /comm-ech