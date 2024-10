La révision d’un texte sur les entreprises de sécurité devant le Parlement

Le Gouvernement jurassien a transmis au Parlement une révision du concordat qui porte sur les entreprises de sécurité. Le projet vise à abroger la condition de solvabilité préalable à l’obtention d’engager un agent de sécurité privée. La révision est proposée par la Conférence latine des chefs des départements de justice et police. L’organisme estime que l’exigence de solvabilité préalable à l’obtention d’une autorisation d’engager un agent de sécurité privé va plus loin que nécessaire et porte atteinte, de manière importante, à la liberté économique. Le Gouvernement jurassien invite le Parlement à ratifier le projet d’arrêté qui porte sur la révision du concordat. /comm-fco