Très attendu, le vaccin contre la bronchiolite arrive

Il était très attendu dans le milieu pédiatrique ; il sera disponible dès la semaine prochaine. Le Beyfortus, traitement préventif contre le virus respiratoire syncytial humain appelé aussi RSV ou VRS, responsable de la plupart des bronchiolites du nourrisson, peut désormais être commandé par les pédiatres en Suisse, avec un délai de livraison de 3 jours. Autrement dit, les premières doses pourront être administrées en début de semaine prochaine. L’injection unique est proposée pour tous les bébés nés à partir du 1er avril 2024. Au sein du service de pédiatrie de l’Hôpital du Jura (H-JU), on s’attend à une petite révolution. Lors d’un hiver moyen, les cas de bronchiolite du nourrisson représentent jusqu’à deux tiers des hospitalisations. Si les symptômes sont souvent limités à une toux sèche et de la fièvre, ce virus conduit chaque hiver en Suisse 3000 à 6000 nourrissons à l’hôpital, parfois aux soins intensifs. Dans de rare cas, la maladie s’avère mortelle. Vincent Muehlethaler, médecin chef du service de pédiatrie de l’H-JU, estime que ce traitement « va vraiment impacter la vie des services de pédiatrie en hiver ». Il explique : « Ce n’est pas un vaccin classique; on va injecter des anticorps qui sont dirigés contre une des protéines de ce virus, avec une capacité de protection d’environ 5 mois. »