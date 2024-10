Une nouvelle conseillère communale à Basse-Allaine

La commune de Basse-Allaine tient sa nouvelle conseillère communale. Après la démission de Sylvie Henry, Rachèle Voisard, sur une liste d’entente, a été nommée officiellement le 10 octobre. Son élection n’a rencontré aucune opposition dans le délai légal, selon une information transmise ce mercredi. L’habitante de Buix débutera ainsi son mandat dès jeudi lors de la séance du conseil communal. Elle sera en charge du dicastère qui comprend les écoles, le service social et le Service de lutte contre l’Incendie et de Secours (SIS). « De par son métier (gérante d’un kiosque à Porrentruy), Rachèle Voisard est à même de dialoguer avec nos citoyens et de les comprendre, jeunes ou moins jeunes », écrit le secrétariat communal. /ech