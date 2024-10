À 52 ans, Patrick Müller a eu plusieurs vies : culturiste, employé de l’État de Neuchâtel aux documents d’identité et depuis le mois d’août, cofondateur et cogérant d’un bar à tapas. Le Django a ouvert ses portes au mois d’août dernier au cœur de la zone piétonne de Neuchâtel.

Avant de préparer et de servir des petits plats, Patrick Müller a décroché deux fois le titre de champion du monde de bodybuilding : en 2001 en Espagne et en 2016 en Afrique du Sud. Le culturisme, dit-il, c’est plus qu’un sport, c’est un art de vivre. Il faut faire attention à tout et notamment à son alimentation. Au Django, avec sa compagne Olga Garcia en cuisine, Patrick Müller tient à proposer à ses clients des plats gouteux et sains. Parce que faire attention à son alimentation, à son hygiène de vie, ne veut pas dire qu’il faut se priver du plaisir de manger des mets savoureux. La phrase « the healthy and tasty touch » figure d’ailleurs sur la porte de l’établissement.

Tortillas, empanadas, cinnamon rolls ou plat fitness, tout est fait maison. Ses activités au Django laissent à Patrick Müller le temps de continuer à sculpter son corps, mais il passe moins de temps que lorsqu’il visait un titre mondial. Aujourd’hui, il souhaite surtout partager sa passion et coacher les autres. /cwi